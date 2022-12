A Argentina vai enfrentar a Croácia nas meias finais do mundial do Qatar, num dia marcado pela eliminação do Brasil. Os Países Baixos argentina guardou emoções fortes para o fim.

A Albiceleste ganhava por dois zero a 10 minutos dos noventa mas os Países Baixos forçaram ao prolongamento nos derradeiros segundos dos 10 minutos de compensação, com Wout Weghorst a saltar do banco e a bisar.

No prolongamento não houve golos e na decisão da marca de grande penalidade, os Paises Baixos falharam dois e Martinez carimbou o passaporte da Argentina.

A Croácia bateu o Brasil também nas grandes penalidades.

Rodrygo e Marquinhos falharam no momento decisivo perante uma Croácia 100% eficiente e assim acabou o sonho do Brasil conquistar o hexacampeonato.

Ao fim do tempo regulamentar, o jogo estava empatado 0 - 0 e os golos só apareceram no prolongamento.

O primeiro a marcar foi o Brasil por Neymar. Com o 77.º golo pela seleção brasileira, Neymar igualou Pelé como melhor marcador de sempre.

O golo da Croácia, que obrigou o jogo a ir a grandes penalidades, foi marcado por Bruno Petkovic.