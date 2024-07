O Qatar 365 explorou algumas das melhores atividades do Catar para aventureiros e sonhadores. Fizemos escalada, parkour e visitámos a exposição da LEGO, onde é possível construir tudo o que possa imaginar.

Quer esteja à procura de aventura ou de planos para toda a família, o Catar tem de tudo. A equipa do Qatar 365 participou em atividades divertidas, tanto no interior como no exterior, e começou por algo inesperado: a escalada. Laila Humairah visitou a Aspire Zone, onde se encontra o primeiro recinto de escalada ao ar livre do Catar, o EsQalar. Os fãs da escalada podem experimentar técnicas diferentes como a escalada com corda, escalada à frente, bouldering ou escalada livre em paredes de 10,5 metros de altura feitas à semelhança das famosas formações rochosas de Zekreet, no oeste da península.

Partindo em busca de outra aventura, Laila encontrou-se com Talal Altamimi, fundador da Freestylers Tribe, o ginásio de parkour pioneiro do Catar. O parkour é uma fusão de corrida, escalada, saltos e acrobacias e oferece uma forma única de ultrapassar obstáculos. Talal partilhou connosco o seu percurso, os desafios que ultrapassou e as competências que desenvolveu. Chegou mesmo a criar um programa para crianças, não só para lhes ensinar o desporto, mas também para ganharem confiança. Com a popularidade do desporto a aumentar, Talal encara o parkour como uma potencial modalidade olímpica num futuro próximo.

Por último, Aadel Haleem visitou a exposição de LEGO, no Centro Nacional de Convenções do Catar, um bom plano para aqueles que procuram um desafio mais mental do que físico. A exposição contou com construções únicas de Lego espalhadas por 10 mil metros quadrados. Foi o local perfeito para as crianças e os jovens de espírito admirarem criações espantosas e usarem a sua imaginação para brincar e construir algo com as míticas pecinhas.