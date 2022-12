Crise política no Peru

Nas ruas de Lima reina a tensão depois da destituição do presidente Pedro Castillo, pelo Congresso da República e que mergulhou o Peru numa crise política.

A vice-presidente, Dina Boluarte, assumiu os comandos, tornando-se na primeira mulher a ocupar o cargo de chefe de Estado.

Os protestos fizeram-se sentir em várias cidades do país. Os manifestantes não reconhecem legitimidade a Boluarte e exigem eleições antecipadas.

A nova presidente espera, no entanto, cumprir o cargo durante os restantes três anos e meio do mandato. Dina Boluarte defende que o Peru necessidade de estabilidade pois teve seis presidentes nos últimos seis anos.

"Sei que há múltiplas vozes a pedir eleições antecipadas, e isso é democraticamente respeitável. Penso que assumir a presidência é uma oportunidade para abordar o que está a acontecer com o país. Mais tarde, em coordenação com todos os partidos políticos, poderemos procurar alternativas para redirecionar o destino do país", sublinha a nova chefe de Estado.

Entretanto, o ex-presidente Pedro Castillo, que se encontra detido na prisão de Barbadillo em Lima, pediu asilo ao México. A informação foi confirmada pelo ministro mexicano dos Negócios Estrangeiros Marcelo Ebrard numa publicação na rede social Twitter.