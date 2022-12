A cidade de Odessa ficou às escuras. De acordo com as autoridades ucranianas, a cidade no sul do país ficou sem eletricidade na sequência de um ataque de drones russos. Acrescentaram, no entanto, que as infraestruturas essenciais, como maternidades e hospitais, tinham energia elétrica e que a situação estava difícil, mas sob controlo.

Além de Odessa, também Kherson volta a estar em dificuldades. De acordo com as Forças Armadas da Ucrânia, a cidade reconquistada o mês passado foi alvo de vários ataques aéreos e de artilharia por parte das forças russas.

Os combates travam-se sobretudo nas quatro regiões ilegalmente anexadas por Moscovo e o ponto-chave encontra-se atualmente em Bakhmut, que os russos tentam conquistar a qualquer preço. De acordo com Volodymyr Zelenskyy, a cidade está praticamente reduzida a ruínas.

A cidade de Donetsk também tem vindo a ser martirizada pela guerra e de acordo com os separatistas, as forças ucranianas atacaram vários bairros residenciais ao longo dos últimos dias.