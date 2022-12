Bandeira da Palestina no Mundial de Futebol

Os palestinianos não participam no mundial do Qatar, mas a bandeira vermelha, verde, branca e preta tornou-se comum nas ruas de Doha ou nos estádios. Adeptos de vários países decidiram mostrar o apoio ao povo palestiniano e usam as bandeiras sobre as camisolas das suas equipas. O objetivo é aproveitar o alcance global do Campeonato do Mundo, que se realizou pela primeira vez num país árabe, para uma declaração política sobre a paz no conflito israelo-palestiniano.

Mas nem todos fãs foram autorizados a defender as suas causas. Uma bandeira com uma frase de apoio à Liberdade das mulheres foi confiscada a um adepto iraniano durante o jogo Irão - Estados Unidos.

"O governo permite que uma bandeira com as palavras Palestina Livre seja exposta durante vinte minutos durante o jogo Austrália-Tunísia" (…) “Mas se tivermos uma camisa como esta que diz Irão livre, ou uma bandeira que diz 'vida livre das mulheres', eles vêm. Temos medo deles, temos medo de usar uma T-shirt", disse o adepto, que pediu anonimato à Associated Press, no exterior do estádio.