França sonha com segundo título consecutivo

Depois da vitória sobre Marrocos na meia-final, os franceses podem agora sonhar com o feito de se tornarem na primeira equipa, em 60 anos, a conseguir dois títulos consecutivos no Mundial.

No Qatar, como em França, os adeptos festejaram, entre eles, um adepto muito especial que se deslocou a Doha para acompanhar a equipa: O presidente Emmanuel Macron.

"Para Didier Deschamps, é uma terceira final (como jogador em 1998, como treinador em 2018 e 2022) e não há duas sem três. Ele chegou aqui, com sorte e talento e nós estamos todos a apoiá-lo. Ganhamos e levamos a taça para casa", disse o chefe de Estado francês.

Agora que o percurso de sonho de Marrocos, que os viu tornar-se na primeira equipa africana a chegar às meias-finais acabou, o palco está montado para uma final entre duas potências do futebol: França, campeã de 2018, e a eterna favorita Argentina.

O cartaz põe frente a frente duas das maiores estrelas deste desporto. De um lado, Lionel Messi, a superestrela de 35 anos, vencedor de sete bolas de ouro, à procura do tão almejado primeiro título mundial. Tem pela frente uma das maiores e mais jovens estrelas do desporto, o seu companheiro de equipa no PSG, Kylian Mbappé, de 23 anos, que procura aqui dar aos "bleus" um segundo título consecutivo.

A festa durou pela noite dentro, em Paris e noutras grandes cidades francesas, onde milhares de adeptos saíram às ruas. Apesar da derrota, muitos adeptos de Marrocos saíram também à rua e aconteceram, pontualmente, alguns distúrbios. Em Montpellier, um jovem marroquino morreu atropelado numa destas manifestações de apoio à equipa norte-africana.