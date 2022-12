França está na final do Mundial de Futebol do Qatar

A França está na final do Campeonato do Mundo de Futebol, que vai jogar contra a Argentina. A seleção gaulesa derrotou Marrocos por 2-0, com um golo de Théo Hernandez, logo ao cinco minutos de jogo, e outro de Randal Kolo Muani, aos 79 minutos. Esta foi a primeira derrota da seleção marroquina, a grande surpresa deste Mundial do Qatar, que eliminou Espanha e Portugal, e que já tinha vencido a Bélgica por 2-0 na fase de grupos.

O jogo para o terceiro lugar, entre a Croácia e Marrocos, está agendado para sábado. Já a final disputa-se no domingo entre franceses e argentinos.