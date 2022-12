Uma final perdida, mas que terá feito vibrar um país até ao fim. Após um início sombrio do jogo, tudo mudou com os dois golos de Mbappé marcados em menos de dois minutos. Uma reviravolta tão incrível como inesperada antes do prolongamento e depois a derrota nos penalties.

Para os adeptos franceses fica um gosto agridoce porque foi uma partida memorável. Um jovem dizia que perder foi, por um lado grave, por outro foi a "melhor final de todos os tempos", e isso compensa tudo. Outro dizia que os fizeram "sonhar" e que "haverá outras oportunidades" uma jovem acrescentava que será já daqui a quatro anos.

A repórter da euronews,Anne Devineaux, viveu estes momentos ao lado de adeptos franceses. Experienciou o seu "desapontamento, tristeza mas também muita euforia". A alegria não desapareceu, "apesar de tudo, apesar do facto de não terem conseguido esta terceira estrela".