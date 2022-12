Este domingo é dia do grande duelo final no Mundial do Qatar. A atual campeã, França, defronta a Argentina.

Os 24 jogadores da seleção gaulesa apresentaram-se no treino da manhã de sábado. Os cinco elementos que podiam falhar o jogo - os defesas Ibrahima Konaté e Raphaël Varane, que tinham sintomas de gripe e Theo Hernandez que sofreu uma contusão; bem como o médio Aurelien Tchouameni e o avançado Kingsley Coman, que também estava doente - marcaram presença.

Mas em Doha os adeptos argentinos também acreditam na vitória. Uma jovem dizia que não pensava que chegariam à final mas que não tem dúvidas "vamos tornar-nos campeões no último jogo de Messi no mundial" e este é o melhor momento da sua vida, concluia. Outro dizia que querem ganhar para que Messi vença o torneio e queria festa a noite toda, depois de conquistarem o troféu que, frisava, vão levar para casa.

Mas os adeptos franceses também só pensam na vitória: "2-1 ou 2-0", dizia um dos que acredita que não há uma sem duas, duas vitórias consecutivas para França, algo que não acontecia desde que o Brasil logrou esse feito em 1998 e 2002.

E nem o sete vezes vencedor da Bola de Ouro, Lionel Messi, deita por terra a ambição. Até porque "Les Bleus", como são chamados, têm Kylian Mbappé ou o lusodescendente Antoine Griezmann que faz um trabalho "inacreditável" no meio campo, como referia outro fã da equipa liderada por Didier Deschamps. Para outro adepto tudo se resume a jogar bem, com uma boa defesa, se isso acontecer, a vitória está garantida.

O que é certo é que a campeã do mundo de futebol será França ou Argentina. Duas equipas com dois títulos mundial cada uma. Para os latino-americanos seria o regresso há glória 36 anos depois.