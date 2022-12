Seleção francesa recebida de forma calorosa na gelada Paris

A seleção francesa de futebol regressou a Paris, França. Foram medalha de prata no Campeonato do Mundo do Qatar, lugar digno de uma receção calorosa, apesar das temperaturas negativas no país.

Milhares de pessoas receberam os jogadores na Praça da Concórdia, ao lado da avenida dos Campos Elísios, no centro da capital.

Os jogadores e equipa técnica apareceram na varanda de um hotel, momento captado pelas câmeras e por milhares que aplaudiram a seleção.

A festa dos vice-campeões do mundo, que não conseguiram o troféu mais desejado mas não perderam o apoio no regresso a casa.