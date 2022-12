Argentina celebra e prepara-se para a final do Mundial

Os adeptos argentinos deixaram o estádio Lusail, no Qatar, em êxtase e espalharam a festa pelas ruas após a qualificação da seleção nacional para a final do Campeonato do Mundo de Futebol. Uma vitória frente à Croácia por 3-0 que não deixou dúvidas.

A correspondente da Euronews no Qatar, Laila Humairah, comenta: "Bem, as dezenas de milhares de fãs argentinos aqui no Qatar obtiveram o resultado que esperavam. Os homens de Lionel Scaloni reservaram um lugar numa final do Campeonato do Mundo pela segunda vez em 8 anos. Os adeptos argentinos já conhecem bem o estádio Lusail, e certamente irão reunir os 88 mil espetadores, torcendo por Messi e companhia no domingo".

Em Buenos Aires, a festa percorreu toda a cidade, mas foi particularmente intensa na fan zone da Plaza Intendente Seeber, onde milhares de pessoas assistiram ao jogo da seleção argentina.

As manifestações de alegria sucediam-se. Registámos as palavras de três argentinos:

"Eles conseguiram o que todos nós queríamos, todos nós queríamos ver a Argentina no topo. Há ainda um longo caminho a percorrer, mas este domingo quero chorar de alegria!

"Pomos toda a nossa fé em Messi e nos outros jogadores. Jogo após jogo, eles mostram-nos que somos os melhores do mundo!"

"Quer seja a França ou Marrocos, qualquer um dos dois, vamos acolhê-los com grande felicidade!"

"A Albiceleste ganhou as suas últimas quatro meias-finais do Campeonato do Mundo. Mas, atenção, registou duas derrotas consecutivas em finais: em 1990 e em 2014 contra a Alemanha. Agora, é toda uma nação que apoia Lionel Messi e que conta com ele para erguer o troféu mais bonito do mundo, 36 anos depois de Diego Maradona", lembra o repórter da Euronews em Buenos Aires, Cyril Fourneris.