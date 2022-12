Manifestações e protestos no Peru

Os protestos a exigirem o afastamento da nova presidente do Peru, Dina Boluarte, e a convocação de eleições antecipadas continuam, pelo quarto dia consecutivo, um pouco por todo o país andino.

Registaram-se alguns confrontos com as forças de segurança. Quatro pessoas morreram, desde o início dos protestos...

Entretanto, esta segunda-feira, centenas de pessoas bloquearam a pista do aeroporto de Arequipa, a segunda cidade do Peru, protestando também contra a destituição do antigo presidente Pedro Castillo.

Os protestos nas ruas não cessam, mesmo depois da presidente Dina Boluarte ter anunciado que tinha intenções de antecipar as eleições de julho de 2026 para abril de 2024, caso consiga o apoio do Congresso.

O antigo presidente, Pedro Castillo, escreveu alegadamente uma carta na prisão, para onde foi levado após a sua tentativa falhada de golpe de Estado, na qual escreveu ter sido "raptado". Castillo diz ainda que Dina Boluarte é uma "usurpadora".

Entretanto, sindicatos rurais e organizações representativas dos povos indígenas apelaram a uma "greve por tempo indeterminado" com início na terça-feira em apoio a Castillo, ele próprio filho de uma família camponesa.

Exigiram a suspensão do Congresso, eleições antecipadas e uma nova Constituição, assim como a libertação imediata de Castillo, de acordo com uma declaração da Frente Agrária e Rural do Peru, que agrupa cerca de uma dúzia de organizações.