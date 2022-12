Presidente peruana anuncia estado de emergência

No meio do caos que se instalou no Peru, a nova presidente veio declarar o estado de emergência nas zonas de maior atrito social. Isto numa altura em que se multiplicam protestos a exigir o seu afastamento.

Uma das reivindicações dos manifestantes foi atendida por Dina Boluarte que anunciou ter enviado ao Congresso o pedido para antecipar as eleições presidenciais para abril de 2024, em vez de julho de 2026 como estava previsto.

Uma das cidades do país onde se regista maior turbulência é Andahuaylas, na região dos Andes. Duas pessoas foram mortas no âmbito dos protestos.

Vários sindicatos e organizações apelam a uma greve geral de período indeterminado a partir desta terça-feira, como forma de apoio ao presidente deposto Pedro Castillo, afastado pelo Congresso na passada semana e detido.

Entre os manifestantes encontra-se quem saliente que o povo uniu-se por um país sem corrupção e para sair da situação de subdesenvolvimento e colonialismo em que ainda vive.

No Congresso, que Castillo tentou dissolver para convocar um governo de emergência, também se sucedem cenas de violência entre deputados.