EUA preparam envio de bateria de mísseis para a Ucrânia

Os Estados Unidos da América estão disponíveis para enviar o sistema de defesa aéreaPatriot à Ucrânia, depois de os líderes ucranianos terem apelado ao envio de mais armas contra a Rússia.

Em causa está o desbloqueio de um dos mais avançados equipamentos proveniente das reservas da defesa norte-americana. A decisão deverá ser aprovada no final desta semana e anunciada até à próxima terça-feira.

Pat Ryder, porta-voz do Pentágono, revelou, esta terça-feira, que todo o inventário relativo à segurança e capacidades defensivas do país será analisado com vista a dar uma resposta às necessidades colocadas pela guerra

Em Kiev, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, agradece o esforço, mas garante ser ainda insufciente. Kuleba pede aos aliados "mais armas e munições", bem como "sistemas de defesa aérea e veículos blindados" para "lutar durante o inverno", porque, acrescentou, "a melhor maneira de proteger os civis do terror russo é derrotando a Rússia"

Moscovo já respondeu à iniciativa com mais bombardeamentos. A capital ucraniana acordou em sobressalto esta madrugada, com ataques no centro da cidade.

A embaixadora do Reino Unido na Ucrânia, Melinda Simmons, registou o momento no Twitter, onde disse que estava "a afastar-se das janelas e a ouvir explosões no exterior".

As autoridades registaram danos provocados por drones em dois edifícios do bairro de Shevchenkivskyi. Aos habitantes foi ordenado que se refugiassem em abrigos subterrâneos.