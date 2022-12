Ucrânia regista dezenas de mísseis da Rússia a sobrevoar território

A Ucrânia voltou a acordar ao som das sirenes de alerta. De acordo com o governador de Mykolaiv, foram detetados mais de 60 mísseis em direção ao espaço aéreo ucraniano, esta manhã.

Anton Gerashchenko, conselheiro do Ministro dos Assuntos Internos da Ucrânia, apelou à população a que recolhesse aos abrigos.

O ataque surge após as autoridades ucranianas terem denunciado uma grande ofensiva russa prevista para o início do próximo ano.

Moscovo tem vindo a reforçar a aliança militar com a Bielorrússia, onde estão a ser realizados exercícios militares para testar a prontidão de combate. De acordo com a agência de notícias AFP, o presidente Vladimir Putin vai-se reunir em Minsk, esta segunda-feira com o homólogo Alexandr Lukashenko.

Para Volodymyr Zelenskyy, que espera que uma tranche dos 18 mil milhões de euros da União Europeia chegue já em janeiro para reforçar a defesa, os próximos meses serão decisivos para determinar o curso da guerra.

No vídeo diário noturno desta quinta-feira, o presidente ucraniano denunciou "os ataques brutais da Rússia" no Donbass, onde "os ocupantes estão a investir tudo e todos na ofensiva. Não conseguem vencer o nosso exército e por isso destroem fisicamente todas as cidades e aldeias, para que não haja edifícios, nem sequer muros que possam ser usados para qualquer defesa".

Um dos principais alvos dos ataques russos têm sido as infraestruturas energéticas da Ucrânia, Um pouco por todo o país, tal como em Kiev, os ucranianos estão a viver sob temperaturas negativas sem acesso a eletricidade.

Também Kherson permanece às escuras na sequência de um ataque onde morreram duas pessoas.