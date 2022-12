Alemanha inaugura primeiro terminal de gás natural liquefeito

Mais perto das metas energéticas, mas sobretudo mais longe da Rússia. O chanceler alemão inaugurou, este sábado, o primeiro terminal de gás natural liquefeito - ou GNL - do país.

No porto de Wilhelmshaven, no mar do Norte, Olaf Scholz acolheu o primeiro navio com gás proveniente da Nigéria, em quantidade suficiente para abastecer pelo menos 50 mil residências durante um ano.

O responsável político não podia ser mais explícito e reafirmou que a Alemanha vai fazer tudo o que puder para se libertar do gás russo, que representava 55% das importações.

Embora os contratos com outros fornecedores, como os Estados Unidos, o Canadá e o Qatar, não estejam ainda concluídos, Berlim está a avançar em passo rápido com cinco outros terminais.

No total, estima-se um reforço do abastecimento anual de GNL em 30 mil milhões de metros cúbicos, um terço das necessidades de consumo do país.