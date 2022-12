As autoridades alemãs recuperaram "parte considerável" do espólio roubado, em 2019, ao museu Green Vault, em Dresden. Os 31 objetos encontrados, entre eles estarão joias do século XVIII, regressaram já à referida cidade alemã, onde serão examinados por especialistas para averiguar a sua autenticidade.

A descoberta acontece quando seis suspeitos do ataque noturno ao museu estão a ser julgados e depois de conversas entre a defesa e os procuradores para um possível acordo que previa a devolução dos objetos roubados. O julgamento arrancou em janeiro e deverá ser retomado na próxima terça-feira.

Os ladrões roubaram, há mais de quatro anos, 21 peças de joalharia e outros objetos da coleção de Frederico Augusto I da Saxónia, Augusto II da Polónia, cujo cognome era o Forte. Entre eles estavam uma espada cujo punho está cravado de diamantes e uma ombreira com o famoso diamante branco Dresden de 49 quilates.