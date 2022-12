Uganda levanta parcialmente o confinamento

As autoridades do Uganda levantaram no sábado o bloqueio em dois distritos que estiveram no epicentro de um surto de ébola no país.

Os distritos de Mubende e Kassanda foram confinados pelo presidente a 15 de outubro, com recolher obrigatório noturno, proibição de movimentos e o encerramento de mercados, bares e igrejas. Desde 20 de setembro, este país da África Oriental registou 142 casos confirmados e 56 mortes.

Numa declaração transmitida na televisão, a vice-presidente do país explicou que o levantamento das restrições acontece por causa dos progressos registados, e tento em conta que, atualmente, não existe transmissão, contatos a serem monitorizados e nenhum paciente isolado.

A decisão acontece depois dos funcionários locais terem apelado para o levantamento do bloqueio e para o governo prestar assistência às pessoas afetadas pelas medidas restritivas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que o país "começou a contagem decrescente" até ao fim da epidemia.