Museveni reeleito para sexto mandato no Uganda

A comissão eleitoral do Uganda anunciou a vitória de Yoweri Museveni nas presidenciais de quinta-feira. No poder desde 1986, o chefe de Estado ugandês prepara-se para um sexto mandato depois de já por duas vezes ter alterado a Constituição do país para poder continuar no cargo.

Museveni obteve 58,64% dos votos e se os seus apoiantes não perderam tempo a celebrar, a oposição não demorou a queixar-se de fraude no escrutínio. Para Bobi Wine, as eleições foram uma "farsa completa". O candidato derrotado foi mesmo mais longe e queixou-se que "sabia quais eram as intenções" dos vencedores, assegurando que a sua vida estava em perigo e que era importante o mundo saber isso.

A campanha foi tudo menos pacífica, com várias deteções a assinalar, incluindo o próprio Bobi Wine. Os tumultos que se seguiram resultaram em mais de meia centena de mortos. Já depois da votação, Bobi Wine queixou-se que a sua casa tinha sido invadida por militares.