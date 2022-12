Zelenskyy discursou perante as duas câmaras do congresso dos EUA

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, fez um discurso histórico numa sessão conjunta do congresso dos Estados Unidos, numa viagem destinada a refutar as tentativas russas de mostrar que as relações entre Washington e Kiev estão a "arrefecer".

Zelenskyy explicou aos congressistas norte-americanos o que disse ser a situação real na Ucrânia.

"No ano passado 70.000 pessoas viviam em Bakhmut. Nesta cidade, agora, apenas alguns civis permanecem. Cada centímetro daquela terra está ensopado em sangue, com armas a rugir a cada hora; as trincheiras no Donbass mudam de mãos várias vezes ao dia num combate feroz e até mesmo numa luta corpo a corpo, mas o Donbass ucraniano está de pé".

Um discurso muito aplaudido, até mesmo por alguns republicanos que não se têm entusiasmado com aquilo a que chamam "um cheque em branco" dos democratas para financiar a guerra contra a Rússia.

Anteriormente, Zelenskky tinha sido recebido na Casa Branca, pelo presidente Joe Biden, onde expressou a sua gratidão pelo apoio do governo e do povo americano e garantiu um novo apoio de Washington de milhares de milhões de dólares e a promessa de ajuda à Ucrânia a persuadir uma "paz justa".

Parte do mais recente pacote de ajuda dos EUA é a muito esperada bateria de mísseis Patriot, o mais avançado sistema de mísseis terra-ar que o ocidente disponibiliza à Ucrânia.

A Rússia avisou anteriormente que isto assinalava uma escalada no conflito, com intensificação dos ataques em território ucraniano.

Mas Zelenskyy deixa os Estados Unidos confiante e com uma mensagem de gratidão.