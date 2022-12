Nesta edição vamos passar em revista os melhores filmes europeus de 2022.

O filme "Alcarràs", da realizadora catalã Carla Simón, vencedora do Urso de Ouro, em Berlim, aborda as questões da dominação masculina e do sistema patriarcal.

"Com Alcarràs, refletimos muito sobre a questão dos papéis de género, porque parece que vivemos num momento em que as histórias com personagens femininas têm de retratar mulheres feministas e com poder de decisão. Mas há sítios onde isso não é assim. É o caso de certas comunidades rurais, onde o sistema patriarcal ainda está muito presente, onde existem as chamadas masculinidades tóxicas", disse à euronews a realizadora Carla Simón.

Uma obra enigmática e emocionante da realizadora Laura Samani

No âmbito dos Prémios do Cinema Europeu, o Prémio Descoberta foi atribuído a "Piccolo Corpo" da realizadora italiana Laura Samani. A obra desenrola-se no início do seculo XX e retrata uma mulher que deu à luz um nado morto, e que viaja até uma igreja na montanha, onde se acredita que a criança possa resuscitar por um instante para poder ser batizada.

"Boy from Heaven": na pele de um muçulmano

"Boy from Heaven", um thriller do cineasta sueco de origem egípcia Tarik Saleh, é outro dos destaques cinematográficos do ano.

"Para os europeus, ver-se no lugar de um muçulmano, uma pessoa de que se tem medo, e viver as experiências que ele vive, rezar, olhar, esperar, ter medo, lutar pela sua sobrevivência, é positivo. É preciso partilhar experiências. É isso que temos de fazer", afirmou Tarik Saleh.

A ação do filme desenrola-se em Al-Alzhar, o coração do poder religioso sunita. Uma coprodução que junta três países escandinavos, a França e Marrocos e que se tornou num sucesso internacional.

A comédia "El Buen Patrón" com Javier Bardem

A comédia "El Buen Patrón" do realizador espanhol Fernando León de Aranoa arrecadou o Prémio do Cinema Europeu para Melhor Comédia. Javier Bardem veste a pele de um patrão, paternalista e autoritário, que tenta salvar a sua empresa da falência. Um retrato subtil dos mitos do mundo do trabalho.

O filme mais recompensado de 2022

"Triângulo da Tristeza" do realizador sueco Ruben Östlund foi o filme europeu mais recompensado em 2022. Arrecadou a Palma de Ouro, em Cannes, e foi o grande vencedor dos Prémios do Cinema Europeu.