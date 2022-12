Manifestação curda em Paris termina em violência

A polícia francesa foi obrigada a recorrer a gás lacrimogéneo para conter a violência na manifestação da comunidade curda em Paris. Centenas de pessoas juntaram-se este sábado nas ruas da capital francesa na sequência do ataque a um centro cultural do Curdistão que custou a vida a três pessoas e provocou ainda três feridos.

Entre os manifestantes, uma interrogação, por enquanto sem resposta: como é que uma pessoa conhecida das autoridades, com cadastro, que saiu da prisão há dez dias e que está sob vigilância, pode estar armada e andar por Paris a atacar apenas os curdos?

Apesar do suspeito se tratar de um reformado francês, assumidamente racista e com várias condenações no cadastro por ataques a imigrantes, a comunidade curda não hesita em apontar o dedo à Turquia, que acusa de ser responsável pelo ataque, lembrando o assassinato de três militantes curdos, também em Paris, em janeiro de 2013.