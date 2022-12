Avalancha na Áustria faz um ferido grave

A grande avalancha na área da estação ferroviária de Lech/Zürs, na Áustria, no domingo fez quatro feridos mas nenhum morto.

Inicialmente, as autoridades apontavam para o desaparecimento de dez pessoas. Seis delas foram, rapidamente, localizadas e não foram afetadas pelo fenómeno. As restantes acabaram por ser encontradas feridas, apenas uma gravemente. Este foi transportado de helicóptero para a clínica universitária em Innsbruck, no Tirol austríaco.

A enorme massa de gelo caiu a uma altitude de mais de 2.700 metros por volta das 15h00 hora local, 14h00 em Lisboa, e desencadeou uma operação de salvamento maciço.

Cerca de 200 elementos das equipas de socorro e sete helicópteros foram enviados para o local do incidente, localizados numa estação de esqui dos Alpes austríacos.