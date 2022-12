Os cristãos ortodoxos ucranianos normalmente celebram o Natal a 7 de Janeiro, tal como os russos. Mas este ano, com a bênção da sua igreja local, alguns ucranianos ortodoxos decidiram celebrar o Natal no dia 25 de Dezembro - é a invasão russa a mudar muitos corações e mentes

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, no seu discurso Natal agradeceu aos ucranianos que fazem tudo para que a vida continue e alertou que a Rússia pode continuar a lançar ataques nos próximos dias.

"Restam apenas alguns dias este ano. Devemos estar conscientes de que o inimigo tentará tornar este período muito sombrio e difícil para nós. A Rússia perdeu tudo o que podia este ano. Mas está a tentar compensar as perdas com o regozijo dos seus propagandistas após ataques com mísseis ao nosso país e à nossa energia. Sei que a escuridão não nos impedirá de provocar novas derrotas aos invasores. Mas temos de estar preparados para qualquer cenário," declarou o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy.

O Presidente russo, Vladimir Putin, numa entrevista à televisão estatal RTR, disse que a Rússia estava "pronta a negociar" com a Ucrânia o que identificou como "alguns resultados aceitáveis".

"Acredito que estamos a agir na direção certa. Estamos a defender os nossos interesses nacionais, os interesses dos nossos cidadãos, do nosso povo. Reitero, não temos outras escolhas a não ser proteger os nossos cidadãos. No entanto, estamos preparados para negociar alguns resultados aceitáveis com todos os participantes neste processo. Mas a escolha é deles. Não somos nós que recusamos conversações, são eles," declarou o Presidente russo, Vladimir Putin.

Em véspera de Ano Novo e das celebrações ortodoxas do Natal, capelães militares tentam levar alento espiritual e paz de espírito às tropas russas, enquanto os ataques à Ucrânia continuam. Só no domingo, foi anunciado duas vezes um alerta de ataque aéreo em todo o país e três mísseis atingiram a cidade de Kramatorsk.