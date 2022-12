Sérvios do Kosovo erguem barricadas em Mitrovica

Os sérvios do Kosovo ergueram barricadas em Mitrovica.

O bloqueio do acesso à cidade do norte do Kosovo ocorreu durante a noite. É a primeira vez que há barricadas numa grande cidade do país. Até agora, os protestos tinham ocorrido junto à fronteira entre o Kosovo e a Sérvia.

Nas últimas duas semanas, centenas de sérvios do Kosovo têm erguido barricadas para protestar contra a detenção de um ex-polícia sérvio kosovar.

A Sérvia não reconhece a independência do Kosovo, auto-proclamada em 2008 e reconhecida pelos Estados Unidos e pela grande maioria dos países da União Europeia.

Esta terça-feira, o presidente sérvio encontrou-se com o líder da igreja ortodoxa sérvia que foi proibido de entrar no Kosovo, em plena época natalícia.

Num clima de tensão crescente, esta segunda-feira, o chefe estado sérvio colocou o exército em estado de alerta máximo e enviou tropas para a fronteira com o Kosovo.

No plano político, o Kosovo tornou-se, a 15 de dezembro, no último pais dos Balcãs Ocidentais a apresentar a candidatura oficial à adesão à União Europeia.