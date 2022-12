O assédio militar da China a Taiwan intensifica-se. No espaço de 24 horas, 71 aeronaves militares e sete navios de guerra do Exército de Libertação Popular, as Forças Armadas chinesas, ultrapassaram a linha mediana do Estreito de Taiwan, informou o Ministério da Defesa de Taiwan.

As movimentações militares chinesas foram monitorizadas através dos sistemas de mísseis terrestres e dos navios de guerra de Taiwan.

O porta-voz das Forças Armadas chinesas disse que se tratava de "uma resposta à atual escalada e provocação EUA-Taiwan".

A China têm utilizado frequentemente os exercícios militares como demonstração de força em resposta às ações do governo dos EUA em apoio a Taiwan.

Em Washington, um funcionário do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca disse que a atividade militar da China perto de Taiwan era "desestabilizadora, arriscava erros de cálculo, e minava a paz e estabilidade regionais".