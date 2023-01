Há mais britânicos descontentes com o Brexit

Já passaram quase dois anos desde que a bandeira britânica foi retirada das instituições europeias. E cada vez mais, a data é criticada pelos cidadãos do Reino Unido.

Segundo uma sondagem encomendada pelo The Independente, 65% dos britânicos, quase dois em cada três cidadãos, querem uma repetição do referendo (2016) sobre Brexit. Há um ano, eram 55%.

A sondagem revela também que para 56% dos britânicos, o Brexit não ajudou um país atingido pela crise económica, sucessivas crises governamentais, e que é incapaz de controlar as fronteiras. Há doze meses, eram apenas 44%.

A maioria dos cidadãos do Reino Unido reconhece que as promessas que durante anos acompanharam o discurso dos apoiantes da saída da União Europeia não foram cumpridas, e que a influência global do país está enfraquecida.

Apenas 22% acreditam que é possível convocar um novo referendo dentro de 5 anos. No caso de uma consulta popular, 54% dos inquiridos optariam por permanecer na União Europeia, em comparação com 46% indicados pelas sondagens anteriores.