Damar Hamlin em estado crítico após paragem cardíaca durante jogo

O mundo do futebol americano está chocado com o caso de Damar Hamlin, jogador dos Buffalo Bills, que caiu inanimado durante o jogo em Cincinatti com a equipa local.

O jogador sofreu uma paragem cardíaca, pouco depois de ter estado envolvido numa ação em que bateu com o peito noutro jogador. Mesmo se o batimento do coração foi restabelecido de imediato, o jogador, que foi logo transportado para o hospital, continua em estado crítico, segundo os médicos.