Morreu Walter Cunningham, o último sobrevivente da Apollo 7

Walter Cunningham, o último sobrevivente da missão Apollo 7, morreu esta terça-feira, aos 90 anos, em Houston, no estado norte-americano do Texas.

"Hoje lamentamos a morte de Walt Cunningham: Marine dos EUA, patriota e astronauta da Apollo. Cunningham passou 11 dias em baixa órbita terrestre durante a Apollo 7, o primeiro voo da tripulação da Apollo, e foi fundamental para o sucesso do nosso programa de aterragem na Lua"

Cunningham integrou a equipa que, em 1968, levou a cabo o primeiro voo tripulado do Programa Apollo da NASA, em que durante 11 dias foi testada a capacidade de atracagem e permanência no espaço.

A missão, que, de acordo com a Agência Espacial Norte-Americana, foi essencial para o Homem chegar à Lua, no ano seguinte, acabaria por valer aos astronautas um Emmy. O prémio, por norma atribuído a programas e profissionais de televisão, foi dado à tripulação por ter permitido a primeira transmissão televisiva ao vivo das atividades a bordo, no espaço.