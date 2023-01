Túmulo de Bento XVI já pode ser visitado

O túmulo do Papa Bento XVI já pode ser visitado pelos fiéis.

Este domingo, às 9 horas da manhã em Roma, abriram-se as portas da cripta onde repousam os papas, no subsolo da Basílica de São Pedro e os visitantes começaram a entrar.

O papa emérito foi enterrado no dia 5 de janeiro, imediatamente após o funeral na Praça de S. Pedro.

Este domingo, a Igreja celebra a Festa do Batismo do Senhor e o Papa Francisco cumpriu a tradição estabelecida em 1981 pelo Papa S. João Paulo II de batizar neste dia, na Capela Sistina, os filhos dos funcionários da Santa Sé. Foram batizadas 13 crianças.

Bento XVI viveu desde 2013 como papa emérito, após a sua aposentação do papado, o primeiro pontífice a fazê-lo em 600 anos. Morreu em 31 de dezembro com a idade de 95 anos, no mosteiro do Vaticano, onde passou os seus últimos anos.

Neste primeiro dia de visita, já dezenas de fiéis rezaram frente ao túmulo de Bento XVI, onde ainda nem existe a fotografia.

Os restos mortais do papa histórico repousam por sua vontade naquele que foi o túmulo do seu predecessor, João Paulo II, e, como manda a tradição, num triplo féretro: um de madeira de cipreste, dentro de um segundo de zinco selado, revestido com um terceiro de ulmo envernizado.