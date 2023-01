Joe Biden sob investigação

A Casa Branca informou que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está a investigar a descoberta de uma série de documentos confidenciais num escritório privado de Joe Biden na Universidade da Pensilvânia, onde foi professor honorário.

O Presidente norte-americano admitiu estar surpreendido: "Fui informado desta descoberta e foi com surpresa que soube que tinham sido levados documentos do governo para aquele escritório. Não sei o que está nos documentos e os meus advogados não me sugeriram que fizesse essa pergunta. Entregámos as caixas com documentos e estamos a cooperar."

O inquérito surge numa altura em Donald Trump também está a ser investigado pela retenção indevida de documentos confidenciais mas contrariamente ao antecessor, Biden devolveu-os prontamente e prometeu cooperação total.