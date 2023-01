Suécia recebe líderes europeus com guerra na Ucrânia em pano de fundo

Depois de assumir a Presidência rotativa do Conselho da União Europeia, a um de janeiro, a Suécia recebeu em Jukkasjärvi, os líderes europeus, num jantar de trabalho. Este primeiro encontro terminará esta sexta-feira.

O país assume o comando do organismo quando os desafios que o bloco forte europeu enfrenta continuam a ser grandes. As prioridades suecas serão Segurança e unidade, resiliência e competitividade, prosperidade e transição para energias verdes, valores democráticos e Estado de direito, que são as bases da UE.

Este é o terceiro mandato da Suécia, os anteriores aconteceram em 2001 e 2009, e decorrerá até 30 de junho.