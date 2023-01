António Costa e Ursula von der Leyen discutem futuro em Bruxelas

A ajuda à Ucrânia, o alargamento da União Europeia, o futuro acordo UE-Mercosul e as perspetivas que isso representa ou ainda a aplicação da "bazuca" pós-pandemia: Tudo isso foram temas discutidos no breve encontro que o primeiro-ministro português António Costa teve com a presidente da Comissão Europeia Ursula Von der Leyen, em Bruxelas, um encontro que antecedeu outros com a vice-presidente e comissária para a concorrência Margrethe Vestager e com o comissário para o mercado interno Thierry Breton.

Este foi o primeiro encontro do ano entre Costa e Von der Leyen e primeiro desde o último Conselho Europeu, em que o primeiro-ministro português defendeu a extensão do mecanismo ibérico de controlo dos preços do gás, um esquema que permite a Portugal e Espanha, e indiretamente outros países como França, beneficiar de reduções nos preços.

Não há informação de que o tema tenha sido discutido entre os dois líderes, mas este é o tema mais premente entre Lisboa e Bruxelas, neste momento. Os ministros de Portugal e Espanha com a pasta do Ambiente estiveram esta semana em Bruxelas para negociar esta extensão.