António Guterres em Cabo Verde para participar na Cimeira dos Oceanos

António Guterres está em Cabo Verde para participar na Cimeira dos Oceanos, nesta segunda-feira. O secretário-geral das Nações Unidas é o orador principal do evento na cidade do Mindelo, ilha de São Vicente.

O primeiro-ministro português, António Costa, também participa na cimeira, fazendo uma intervenção no painel sobre finanças sustentáveis do oceano. A Cimeira dos Oceanos, acontece à margem da primeira passagem da Ocean Race por Cabo Verde, a maior e mais antiga regata à vela do mundo, que este ano completa 50 anos.