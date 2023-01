Mísseis Patriot a caminho da Polónia

As forças russas anunciaram a captura da cidade de Krasnopillia, na região de Donetsk. A informação foi avançada pelo porta-voz do Ministério da Defesa russo e ainda não foi confirmada pelas autoridades ucranianas.

Também nesta segunda-feira, a Alemanha começou a enviar sistemas de mísseis Patriot para serem instalados ao longo da fronteira polaco-ucraniana. O objetivo é proteger a região dos ataques aéreos de Moscovo.

O chefe da missão das Forças Armadas Alemãs na Polónia, sublinhou que na região já estão estacionadas forças terrestres britânicas e norte-americanas. "E agora juntamo-nos para garantir que o espaço aéreo da NATO e o território, as infraestruturas e a população da Polónia estão seguros", declarou Joerg Sievers,

Nas últimas semanas, as tropas ucranianas no norte do país reforçaram as defesas perto da fronteira com a Bielorrússia. A decisão foi tomada depois dos exercícios conjuntos entre a Rússia e a Bielorrússia, que aumentaram os receios de uma ofensiva desse lado da fronteira.

Os combates podem concentrar-se no Leste, mas a Ucrânia está a preparar-se para todas as eventualidades.