A Polónia tem “luz verde” por parte da Alemanha para o envio dos tão aguardados tanques Leopard 2 para a Ucrânia.

A ministra alemã dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, garantiu, em entrevista à estação de televisão francesa LCI, que se o pedido for feito à Alemanha, Berlim não se irá opor, referindo contudo, que, até ao momento, "o pedido não foi feito".

"Se nos pedirem, não nos oporemos" Annalena Baerbock Ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha

Varsóvia tem estado à espera deste sinal favorável para fornecer os seus veículos blindados, de fabrico alemão, a Kiev, mas o primeiro-ministro polaco já tinha dito não querer atrasar a sua assistência à Ucrânia.

Mateusz Morawiecki, chefe do executivo polaco, disse, na sua conta de Twitter, que "o país não iria ficar parado, vendo a Ucrânia sangrar até à morte" e que, se não conseguisse, um acordo alemão relativamente aos tanques Leopard, construiria uma “coligação mais pequena” de países prontos a "doar alguns dos seus tanques modernos a uma Ucrânia em luta”.

O Presidente ucraniano disse, no seu habitual discurso noturno, que, neste momento, “o foco principal da guerra é a questão da defesa”. Esta semana é, de acordo com Zelenskyy, o momento de “tomar decisões apropriadas”, acrescentando que “as soluções já tinham sido preparadas”.

O chefe de Estado ucraniano falou ainda sobre a visita do antigo primeiro-ministro britânico, Boris Johson, a Kiev, que teve lugar este domingo. Tratou-se, segundo disse, de uma viagem simbólica porque aconteceu no Dia da Unidade da Ucrânia.

Do lado russo, o Ministério da Defesa dá conta de avanços, a nível ofensivo, nas regiões de Kherson e Zaporijia, ambas no sul da Ucrânia.

Já na sexta-feira, as forças de Moscovo anunciaram a captura da aldeia de Klishchiivka, a apenas nove quilómetros de Bakhmut, no leste do país. As autoridades ucranianas não confirmam esta conquista, mas assumem que as forças russas estão perto da cidade. A Ucrânia aguarda os tanques ocidentais para preparar uma contraofensiva no terreno.