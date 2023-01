Fernando Santos quer "ganhar" com a seleção da Polónia

Fernando Santos é o novo selecionador de futebol da Polónia. Um mês depois de deixar os comandos da equipa das quinas, o estratega da vitória de Portugal no Euro 2016 foi apresentado em Varsóvia.

Fernando Santos, com 68 anos, substitui o holandês Leo Beenhakker num lugar que já foi de outro português, Paulo Sousa.

A minha maior ambição é ganhar tudo. Não venho para perder - é uma palavra que eu sinceramente não gosto Fernando Santos Treinador da seleção polaca de futebol

Na mira do treinador está o europeu do próximo ano. O objetivo é levar Robert Lewandowski e companhia à fase final. O avançado do Barcelona tem 34 anos, está a aproximar-se do fim da carreira e poderá ter no Campeonato Europeu em 2024 a derradeira exibição com as cores nacionais.

Desde 1986, a seleção da Polónia só por duas vezes passou a gase de grupos - no Mundial de 2022 e no Europeu de 2016.

Fernando Santos é conhecido por ser um treinador pragmático e de espírito defensivo. Esteve oito anos aos comandos da seleção portuguesa. Antes tinha treinado a seleção da Grécia.