Novo tiroteio na Califórnia faz sete mortos

Sete mortos e um ferido grave é o primeiro balanço do segundo tiroteio em 48 horas na Califórnia, Estados Unidos.

O atirador fez fogo em duas quintas de Half Moon Bay, 19 quilómetros a sul de São Francisco.

O suspeito, um homem de 67 anos identificado como Zhao Chunli, entregou-se às autoridades depois dos ataques. De acordo com a polícia de San Mateo County, o presumível atacante trabalhava numa das quintas. O móbil do ataque permanece desconhecido.

Para o governador da Califórnia, Gavin Newsom, trata-se de “uma tragédia sobre outra”. O político explicou no Twitter que foi informado da ocorrência quando se encontrava no hospital com as vítimas do tiroteio de Monterey Park.

Para o presidente da câmara de San Mateo, David Pine, a violência por armas de fogo nos EUA atingiu “níveis inaceitáveis”.