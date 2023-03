AR-15 é arma mais utilizada em tiroteios mortais nos EUA

Seis pessoas, entre elas três crianças, foram mortas num tiroteio numa escola primária cristã de Nashville, no estado norte-americano do Tennessee, na segunda-feira.

A agressora foi identificada pelos funcionários como Audrey Hale, uma ex-aluna de 28 anos.

No rescaldo do trágico tiroteio, um Tweet tornou-se viral nas redes sociais apelando, mais uma vez, a leis mais rigorosas em matéria de armas no país. E alegou que a maioria dos tiroteios em massa no país, incluindo o de Nashville, foram realizados com uma arma AR-15.

Será isto verdade? Analisámos, mais de perto, esta afirmação.

Em primeiro lugar, as AR-15 são armas semi-automáticas, o que significa que um atirador deve premir o gatilho em cada disparo.

São também as espingardas mais vendidas nos EUA. 1 em cada 20 adultos, ou cerca de 16 milhões de pessoas, possuem pelo menos uma arma do tipo AR-15, de acordo com o Washington Post.

Estas armas tornaram-se também um símbolo da epidemia de violência armada do país. Dez dos 17 tiroteios em massa mais mortíferos desde 2012 envolveram AR-15s.

Pesquisámos no Twitter e descobrimos que a afirmação é, em grande parte, verdadeira.

Uma arma do estilo AR-15 foi utilizada em todos os tiroteios em massa aqui mencionados, com exceção de um.

Trata-se do tiroteio na discoteca Pulse Nightclub, em Orlando em 2016, que causou a morte de 49 pessoas. Nesse incidente, foi usada uma outra arma Sig Mauer MCX.

Por outro lado, o tipo de arma utilizada no tiroteio de Boulder, em 2021, que fez 10 mortos, ainda não é conhecido.

Mas de acordo com a Rádio Pública do Colorado, provavelmente não foi uma AR-15.

No caso do tiroteio de Nashville, The Cube identificou que uma das armas utilizadas pela agressora foi uma AR-15 tipo Grunt III, fabricada pela empresa Lead Star.

O tiroteio na escola de Nashville é o 131º tiroteio em massa nos EUA este ano, de acordo com o Arquivo da Violência Armada. Isso significa que já houve mais tiroteios em massa do que o número de dias no ano, até agora.