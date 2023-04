Tiroteio em festa no Alabama mata quatro pessoas

De euonews

Autoridades norte-americanas apelaram no domingo a mais informações a fim de estabelecerem as circunstâncias do massacre ocorrido no estado do Alabama no Sábado à noite.

Quatro mortos e um total de 28 feridos é o resultado de um massacre ocorrido na localidade de Dadeville.

O incidente ocorreu durante uma festa de aniversário realizada num estúdio de dança.

Durante duas conferências de imprensa realizadas no domingo, as autoridades policiais não revelaram detalhes sobre o autor do massacre.

No domingo, o presidente norte-americano Joe Biden apelou ao Congresso no sentido de "exigir o armazenamento seguro de armas de fogo, exigir verificações de antecedentes criminais para todas as vendas de armas, eliminar a imunidade dos fabricantes de armas contra a responsabilidade civil, e proibir armas de assalto de alta capacidade".