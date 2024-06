Biden apoia o filho após condenação, mesmo sem indulto. "Estamos orgulhosos do homem que ele é hoje"

De Euronews

Após receber a notícia de condenação do filho, na terça-feira, Joe Biden voou de Washington até ao Estado do Delaware. O Presidente abraçou o filho mostrando que está ao seu lado, apesar de já ter dito que não lhe concederá indulto.

Hunter Biden, filho do presidente Joe Biden, foi considerado culpado na terça-feira das três acusações apresentadas no julgamento por posse ilegal de arma. Em comunicado após ser conhecido o veredito do filho, o Presidente dos Estados Unidos garantiu que continuará a respeitar o processo judicial e a apoiar a família.

Os jurados consideraram Hunter Biden culpado por ter mentido a um negociante de armas autorizado, por ter feito uma declaração falsa no pedido de licença de arma, alegando não ser toxicodependente, e por posse ilegal de arma durante 11 dias.

Biden, que já garantira que não concederia um indulto ao filho em caso de condenação, divulgou um comunicado após ser conhecida a decisão dos jurados.

"Conforme disse na semana passada, sou o presidente, mas também sou pai", lê-se no comunicado de Biden. "A Jill e eu amamos o nosso filho e estamos muito orgulhosos do homem que ele é hoje. Muitas famílias que têm entes queridos que lutam com a dependência compreendem o sentimento de orgulho de verem alguém que amam dar a volta e ser tão forte e resiliente na recuperação. Tal como também disse na semana passada, aceitarei o resultado deste caso e vou continuar a respeitar o processo judicial enquanto o Hunter considera um recurso. A Jill e eu estaremos sempre ao lado do Hunter e do resto da nossa família com o nosso amor e apoio. Nada mudará isso".

A Constituição confere ao Presidente dos Estados Unidos o poder de conceder clemência, “conceder perdões e amnistias por ofensas contra os Estados Unidos, exceto em casos de impugnação”.

O presidente dos EUA voou de Washington para o aeroporto de Wilmington, no Estado do Delaware, para estar com o filho, logo após ser conhecida a decisão do tribunal. Ainda no aeroporto, foi aguardado na pista por Hunter Biden, a mulher Melissa e o filho dos dois, Beau. O momento do reencontro ficou marcado por um abraço entre pai e filho.