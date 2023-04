Cinco pessoas mortas em tiroteio em Louisville

De euronews

A polícia de Kentucky confirmou que cinco pessoas foram mortas num tiroteio no prédio de um banco no centro de Louisville, no estado de Kentucky, nos Estados Unidos. O suposto atirador também está morto.

As autoridades policiais informaram ainda que seis outras pessoas foram levadas para o hospital da Universidade de Louisville, após o tiroteio desta segunda-feira. Entre estes feridos há um polícia.

Apesar de continuar a pedir aos habitantes de Louisville para se manterem afastados da área, a polícia confirmou que "o presumível atirador foi neutralizado", mas as circunstâncias da sua morte ainda são desconhecidas.