Pelo menos três pessoas morreram na sequência de três tiroteios em Marselha, cidade no sul de França, na madrugada desta segunda-feira. As vítimas mortais, todas do sexo masculino, tinham 16, 23 e 29 anos, declarou um porta-voz da polícia. Outras duas pessoas estão entre a vida e a morte. Há ainda oito feridos ligeiros.

De acordo com a agência de notícias francesa AFP, os crimes inserem-se num contexto de tráfico de droga nos bairros pobres da cidade meridional. Desde o início do ano, já 13 pessoas foram mortas a tiro em Marselha.