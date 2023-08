Menino de 10 anos foi morto a tiro na cidade de Nimes. O ataque foi associado ao tráfico de droga. A polícia considera que se tratou de um engano de identidades.

A polícia de choque francesa está patrulhar o bairro de Pissevin, na cidade de Nimes, no sul do país.

A ação vem no seguimento da morte de um menino de 10 anos que foi alvejado quando o carro onde seguia com o tio foi atacado.

As autoridades associam o ataque com a violência relacionada com o tráfico de droga. Como a família não tem qualquer tipo de ligação com atividades criminosas, a polícia acredita que se tratou de um engano de identidades.

Uma série de incidentes violentos em cidades do sul de França, geralmente relacionados com a venda de drogas, fizeram aumentar o medo entre a população. O Governo francês prometeu mais recursos policiais.