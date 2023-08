Ministério Público francês está a investigar uso da força pela polícia. Agentes foram detidos para interrogatório.

Cinco polícias foram detidos em França na sequência da morte de um homem de 27 anos durante os protestos pela morte do adolescente Nahel, na noite de 01 para 02 de julho, em Marselha.

Mohamed Bendriss morreu no hospital com uma paragem cardiorespiratória, após ter sido atingido no peito por um projétil. Empregado de um serviço de entregas, estaria a conduzir uma scooter no momento do incidente.

Uma investigação foi aberta para apurar as motivações das autoridades para o uso da força.

Para o Ministério Público está por esclarecer se a vítima estaria a participar nas manifestações, mas parece "provável" que a morte esteja relacionada com um "choque violento" provocado por uma LBD, arma de balas de borracha usada pela polícia de choque.

Dois agentes das forças de intervenção foram libertados pouco tempo após a detenção. Os restantes foram interrogados na qualidade de testemunhas.

Onda de protestos em França contra violência policial

Em França, a ação policial tem estado sob fogo devido a vários incidentes de violência.

Um polícia francês suspeito de ter disparado uma bala de borracha contra a cabeça de um jovem de 22 anos durante os motins de Marselha foi condenado a permanecer em prisão preventiva.

Os recentes protestos tiveram como epicentro a morte de Nahel, um adolescente de 17 anos morto pela polícia durante uma operação de controlo rodoviário, em Nanterre.