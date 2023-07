Familiares e amigos juntam-se para funeral de Nahel em Nanterre

De Euronews

Jovem foi abatido pela polícia francesa. Caso despertou uma vaga de distúrbios e contestação à escala nacional forçando o Presidente Emmanuel Macron a alterar um encontro de alto nível.

Família e amigos do jovem de 17 anos abatido pela polícia francesa juntaram-se na cidade natal de Nahel, em Nanterre, para prestar uma última homenagem.

O funeral realizou-se este sábado e o assunto ainda promete fazer correr muita tinta.

O caso precipitou distúrbios e forçou o presidente francês, Emmanuel Macron, a adiar a visita de Estado à Alemanha.

A presidência alemã confirmou que Macron falou com o presidente Frank-Walter Steinmeier e que lhe deu conta da situação que se vive em França.

Esta foi a segunda vez este ano que a agitação em França forçou Macron a adiar encontros de alto nível com um chefe de estado. Já antes o rei Carlos de Inglaterra também cancelou uma visita devido a protestos contra a reforma do sistema de pensões.

O ministério francês do Interior confirmou, este sábado, que polícia prendeu mais de 1.300 pessoas em todo o país durante a quarta noite consecutiva de tumultos por causa do assassinato do jovem.

A revolta chegou além-fronteiras, com alguns incidentes registados em Bruxelas após a morte de Nahel. Esta sexta-feira à noite, vários jovens reuniram-se no centro da capital belga e em vários outros bairros em protesto.