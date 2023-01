O que são os tanques “Leopard 2”? Os “Leopard” são tanques de combate com 55 toneladas, tripulados por uma equipa de quatro pessoas e com um alcance de 500 quilómetros.



Os “Leopards” podem atingir uma velocidade máxima de 68 quilómetros por hora e foram desenvolvidos em quatro versões. A mais recente entrou ao serviço em 1979.



O canhão mais potente instalado nos “Leopards” é de cano liso e tem 120mm, com um sistema de controlo de fogo nos dias de hoje totalmente digital.



Os “Leopards” são famosos pelas diferentes combinações de poder de fogo que apresentam, pela prteção que garantem, a velocidade que atingem e manobrabilidade, que o tornam adaptável a diferentes cenários de guerra.