Dois jovens morrem em ataque com arma branca na Alemanha

O estado de choque tomou conta de Brokstedt, na Alemanha, depois de um ataque com arma branca, num comboio regional que fazia o percurso entre Kiel e Hamburgo. De acordo com as autoridades, as duas vítimas mortais tinham 17 e 19 anos.

E segundo o o Ministro do Interior da Alemanha, as duas vítimas conheciam-se. Sete outras pessoas ficaram feridas pelo atacante que acabou por ser dominado por passageiros e entregue à polícia em Brokstedt com ferimentos ligeiros.

O agressor é um palestiniano de 33 anos, que esteve detido em Hamburgo por agressão. Segundo o Ministério Público alemão não tem antecedentes de práticas terroristas.

Durante o ataque, estavam presentes 120 passageiros no comboio e foi criada uma linha direta de aconselhamento para as pessoas afetadas.