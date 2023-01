Tem lugar a segunda volta das eleições presidenciais na Chéquia. O duelo eleitoral decisivo faz-se entre o ex-general do exército Petr Pavel enfrenta o ex-chefe do governo Andrej Babis. As mesas de voto abriram nesta sexta-feira, mas os mais de oito milhões de cidadãos ainda podem votar no sábado. Os resultados são esperados à noite.

O tema dominante na campanha eleitoral foi a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Na primeira volta das eleições, há quinze dias, os dois adversários saíram praticamente empatados com cerca de 35% dos votos cada um. As últimas sondagens, no entanto, preveem uma vitória para Pavel. É considerado o favorito espera-se que vença com 57% dos votos.

Na Chéquia, o presidente tem sobretudo funções representativas, mas também nomeia o governo e comanda as forças armadas. Milos Zeman deixa o cargo no início de março, após dez anos na Presidência da Chéquia.