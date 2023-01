Chéquia vira-se para o Ocidente

A segunda volta das presidenciais checas registou uma afluência às urnas recorde. Mais de 70% dos eleitores exerceram o seu direito de voto. O vencedor, o antigo general Petr Pavel, recebeu quase um milhão de votos a mais do que o seu adversário, o antigo primeiro-ministro Andrej Babis. A maior diferença foi registada em Praga, onde Pavel obteve 76% dos votos, em comparação com 58% a nível nacional.

Nas ruas da capital, o sentimento é de esperança. Um jovem falou à Euronews de "um momento muito especial” e disse que está "muito orgulhoso de ser checo, agora que o Sr. Pavel vai ser Presidente da República”.

Andrej Babis ganhou principalmente nos distritos fronteiriços, especialmente no noroeste e nordeste. Ganhou também em Znojmo, perto da Áustria, por uma pequena margem. Um residente desta cidade explicou que “o partido de Babis ganhou as eleições em Znojmo, e que essa foi a principal razão pela qual ele conseguiu ganhar ali”.

Andrej Babis tem uma relação próxima com o primeiro-ministro húngaro e existem semelhanças entre as suas politicas. Tal como Orbán no ano passado, durante a campanha Babis acusou o adversário de ser pró-guerra. Mas não foi suficiente para ganhar. A grande questão, agora, é saber se o antigo primeiro-ministro ainda tem um futuro na política checa.